خلية الإعلام الأمني : تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في كربلاء

المستقلة/- أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في كربلاء ، مبينة ان الشبكة مؤلفة من (5) متهمين.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، انه “بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء ؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء  بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات”.

واضافت ان “المفارز تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من (5) متهمين يُعدون من اخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق”، مشيرة الى انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الامنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها”.

واكدت انه “تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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