خلية الأزمة في ميسان تناقش تحسين  الوضع الكهربائي في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش رئيس خلية الأزمة محافظ   ميسان على دواي اجتماعا هاما لخلية لازمة الكهرباء لمناقشة وضع الكهرباء في المحافظة

وقال المكتب الإعلامي لـ(المستقلة) ان دواي  ترأس اجتماعاً هاما لخلية أزمة الكهرباء , لمناقشة ومتابعة التوصيات الصادرة في الاجتماعات السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين واقع الطاقة الكهرباء في المحافظة .

وأشار الى ان الاجتماع ضم مدراء دوائر الكهرباء في المحافظة وأقسام الصيانة والتشغيل والمراقبة والقابلوات ومسؤول ورشة المحولات وذلك بحضور المعاون الفني للمحافظ ومدير قسم ادارة مشاريع المحافظة وشعبة المتابعة في مكتب المحافظ , مبينا بان المجتمعين ناقشوا  عددا من المواضيع والمشاكل المهمة الخاصة بالشبكات والتوزيع والنقل ومحطات الانتاج وأقسام الصيانات والطاقة المتاحة والطاقة المطلوبة والأعطال والمشاكل التي تحدث وسبل معالجتها كذلك مناقشة موضوع انجاز وتشغيل المحطات التي تم تغذيتها بخطوط مغذيات 33 كي في .

ووجه دواي بضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة شكاوي المواطنين وإصلاح كافة وبالسرعة الممكنة وبتوقيتات مناسبة تجنب المواطنين الانقطاعات المتكررة خلال فصل الصيف . واصاف ووجه بالمتابعة مع وزارة الكهرباء والمديريات العامة والتأكيد عليها بضرورة زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية . لافتا الى دعوته  مديرية توزيع كهرباء ميسان بالمتابعة مع مديرية توزيع كهرباء الجنوب من اجل اكمال المشاريع التي هي بعهدتهم لأدخالها الخدمة وبصورة عاجلة ومنها المشاريع المهمة في الوقت الحالي كمحطة البتيرة ومحطة غرب العمارة ومغذي حي الرسالة وسرعة تجهيز المحافظة بعدد من المحولات متنوعة القدرة لتدارك الحاجة الماسة والطارئة في فصل الصيف.

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