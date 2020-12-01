خلية الأزمة تهدد بأغلاق المدارس الحكومية والاهلية غير الملتزمة بالاجراءات الصحية

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- وجهت خلية الازمة، اليوم الثلاثاء، بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وطالبت الخلية الوزارات والدوائر كافة للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا.

كما وجهت بغلق المحال والمتنزهات والمقاهي والمولات كافة التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بالأسعار والمواصفات .. السيارة شيري تيجو 2021 في السوق العراقي

اخر الاخبار

رسالة صوتية أخيرة لـ مارادونا قبل الوفاة تثير الضجة .. التفاصيل

اخبار العراق

خلية الأزمة تهدد بأغلاق المدارس الحكومية والاهلية غير الملتزمة بالاجراءات الصحية

اخر الاخبار

شرطة صلاح الدين تقبض على 14 متهماً في صلاح الدين بقضايا مختلفة

اخر الاخبار

القاء القبض على 6 متهمين تسببوا باثارة نزاع عشائري في البصرة

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

رياضية

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة