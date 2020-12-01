خلية الأزمة تهدد بأغلاق المدارس الحكومية والاهلية غير الملتزمة بالاجراءات الصحية

المستقلة /- وجهت خلية الازمة، اليوم الثلاثاء، بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وطالبت الخلية الوزارات والدوائر كافة للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا.

كما وجهت بغلق المحال والمتنزهات والمقاهي والمولات كافة التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.