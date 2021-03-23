خلية ازمة الكهرباء في ميسان تناقش الاستعدادات لفصل الصيف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقشت خلية ازمة الكهرباء في ميسان، مساء الثلاثاء، الاستعدادات لمواجهة فصل الصيف. وقال بيان مكتب رئيس الخلية محافظ ميسان علي دواي ان المحافظ ترأس اجتماعا بحضور جميع مدراء دوائر الكهرباء في المحافظة وأقسام الصيانة والتشغيل والمراقبة والقابلوات وشعبة المتابعة و المعاون الفني للمحافظ وممثلين عن المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية في الجنوب ومدير مشاريع المحافظة .

وأشار الى أن المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع والمشاكل المهمة الخاصة بالشبكات والتوزيع والنقل ومحطات الانتاج وأقسام الصيانات والطاقة المتاحة والطاقة المطلوبة والأعطال والمشاكل المتوقعة وسبل معالجتها .

وأضاف كما تمت مناقشة موضوع الطاقة المنتجة لمحطات الكحلاء والبازركان والـ stx) .)

ونقل البيان عن دواي توجيهه مدراء المحطات بضرورة التنسيق مع مراجعهم من اجل النهوض بواقع محطات التوليد في المحافظة كون الطاقة التوليدية للمحطات هي اكبر من الطاقة المنتجة حالياً .

ولفت البيان الى مناقشة مشاريع النقل و وضع بعض الحلول من اجل انجازها قبل حلول فصل الصيف كونها مشاريع مهمة وتسهم اسهاما كبيرا في استقرار الطاقة الكهربائية سواء على مستوى تنفيذ محولات التحويل البالغة (63) ميغا او المحطات المتنقلة الـ (45) او (25) ميغا واط .

ووجه دواي بضرورة اكمال هذه المحطات بالسرعة الممكنة من اجل زيادة طاقتها التحويلية لفك الاختناقات التي تحصل في الشبكات وادخالها العمل ووضع خطة لمعالجة المغادرات الفنية التي متوقع حدوثها في توزيع كهرباء ميسان بسبب تنامي الاحمال

وأشارالبيان الى وجود خطة لشراء المحولات والمعدات المهمة الخاصة بعمل الصيانات وشطر المغذيات.