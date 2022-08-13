خلال النصف الأول من العام ..إنجاز العشرات من المدارس النموذجية في ميسان

خلال النصف الأول من العام ..إنجاز العشرات من المدارس النموذجية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت محافظة ميسان عن إنجاز العديد من المدارس مطلع هذا العام ولغاية النصف الأول منه.

وقال إعلام المحافظة لـ(المستقلة) ان محافظة ميسان تمكنت من إنجاز اكثر من 17 مدرسة نموذجية بمواصفات جيدة، مبيناً بان تلك المشاريع كانت ضمن مشاريع تنمية الأقاليم والتي تنفذ محليا.

وأشار الى ان المدارس المنجزة توزعت على مركز المحافظة والأقضية والنواحي، ضمن خطة لرفد قطاع التعليم والأبنية المدرسية بما يواكب الكثافة السكانية والتوسع الحاصل في الأحياء السكنية .

ونوه الى أن لجنة الأبنية المدرسية سلمت تلك الأبنية لمديرية تربية ميسان وحثت الأخيرة على توزيع ملاكاتها التعليمية والتدريسية بما يتناسب مع الضوابط والمعايير المتبعة لتحقيق تميز في قطاع التعليم.

واكد الإعلام بان الأيام القادمة ستشهد افتتاح مدارس أخرى وصلت نسبة إنجازها الى المراحل الأخيرة.