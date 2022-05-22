خلال الأشهر الخمس الماضية..شرطة ميسان تضبط 29 كغم “كرستال”

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت قيادة شرطة ميسان عن اعتقال 331 متهما، مع ضبط 29 كغم من مادة “الكرستال” خلال عمليات امنية نفذت منذ بداية العام الحالي لغاية 20/5/2022.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر الاسدي في مؤتمر صحفي ” ان قسم مكافحة المخدرات في ميسان تمكن ومن خلال عمليات استخبارية وكمائن معدة من قبل فرق مختصة من القبض على 331 متهما بتعاطي وتجارة المخدرات وضبط 29كغم و198غم من مادة “الكرستال”، و22غم من مادة “الأفيون” والمعروفة بالترياك، ومادة ” الحشيشة” 7كغم، فضلا عن 381 قرص من الحبوب المؤثرة عقلياً.

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