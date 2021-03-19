خلال أشهر.. الفنان الأردني أنور خليل يفقد ابنته بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان الأردني القدير أنور خليل، عن وفاة ابنته الثانية إلهام، بعد معاناتها جرّاء إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد.

ونعى الفنان أنور خليل ابنته عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا:“وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه، راجعون انتقلت الى رحمة الله ابنتي وفلذة كبدي الهام الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

وتأتي وفاة الابنة إلهام بعد وفاة شقيقتها نانسي في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، جرّاء تأثرها كذلك بالإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الفنان أنور خليل عطية يبلغ من العمر 66 عاما، وفي رصيده العديد من المشاركات الدرامية، حيث ظهر في مسلسل زنوبيا ملكة تدمر وأبدع في دور أذينة زوج زنوبيا وبعد ذلك النجاح عمل أنور بالعديد من المسلسلات التاريخية والبدوية والاجتماعية.

ويعد أنور خليل من القلائل الذين شاركوا في مسلسلات مصرية من إنتاج أردني وبرز في أدوار الشر في حين أنه برز في المسرح بأدوار الكوميديا.

وأدى الفنان الأردني أنور خليل أصواتا في عدة مسلسلات كرتونية، منها صوت “جورج” في المسلسل الكرتوني “صاحب الظل الطويل” ووالد “نيلز” في “مغامرات نيلز” و “كيكي” في “تاوتاو الباندا الصغير” و “منذر” في “فارس الفتى الشجاع”، أحب أنور خليل التمثيل منذ طفولته، ولم تمنعه دراسة الهندسة من تحقيق حلمه في التمثيل.