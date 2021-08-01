خلال أسبوع .. شرطة ميسان تنفذ 76 أمر قبض ضمن قاطع شرطة البلدة

 

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاحد، عن حصيلة النشاطات والواجبات الأسبوعية لقسم شرطة البلدة والمراكز التابعة له .

وقالت المديرية في بيان ، أن مفارز قسم شرطة البلدة و بإمرة مدير القسم العميد محمد راضي لفته ، تمكنت من تنفيذ 76 أمر القاء قبض في مناطق متفرقة من قاطع المسؤولية .

واضافت ، أنه من بين الأوامر المنفذة عدة قضايا أهمها الارهاب والقتل العمد والاحتيال والتهديد والإيذاء ، فضلاً عن جرائم جنائية ومخالفات قانونية اخرى ،

ولفتت ، إلى أنه تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشنكوف ومخازن اعتدة من نوعه خلال عمليات التفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ، مؤكدة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل .

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