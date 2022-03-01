خلال أسبوع.. اعتقال 82 مطلوباً بتهم جنائية و”إرهابية” في بلدة العمارة

المستقلة/-أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقالها 82 مطلوباً بتهم جنائية و”إرهابية”، ضمن قاطع البلدة .

وقالت المديرية في بيان ، إن مفارز مراكز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث وبالاشتراك مع لواء القوات الخاصة وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع ، تمكنت في ممارسات امنية وعمليات دهم وتفتيش نفذتها ، طوال الأسبوع الماضي، من اعتقال 82 مطلوباً بتهم جنائية بينهم (7) متهمين بالارهاب و(3) متهمين بالقتل العمد و(4) متهمين بالاحتيال ومتهم بالسرقة وآخرين بالشروع والتهديد والايذاء العمد ، فضلاً عن أحكام متنوعة ومخالفين للقانون ، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة المختلفة .