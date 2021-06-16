خلاف عائلي ينتهي بقتل الابن الاصغر واعتقال الاب والابن الكبير

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن مقتل مواطن بسلاح ناري بسبب خلاف عائلي، واعتقال قاتليه (الاب والابن الكبير) جنوبي كربلاء .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شرطة قضاء الهندية 30 كم شرقي المحافظة تمكن من اعتقال أب وابنه الاكبر بعد مقتل الابن الاصغر 18 عاما بسلاح ناري واصابته بالبطن وفارق الحياة بسبب خلال عائلي في ناحية الجدول الغربي جنوب كربلاء “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما مع ضبط السلاح المستخدم في الجريمة “.