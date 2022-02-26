خفايا صادمة وراء إخفاء محمد رمضان مهنة والده عن الجميع

المستقلة /-فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، في وقت سابق، بمشاركته صورة له مع والده رمضان محمود حجازي.

وكتب رمضان معلّقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ”إنستجرام“: “أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضـان.. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة.. أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا”.

ودائما ما كان والد محمد رمضـان يعمل خياطًا بعيدًا عن الأضواء -وذلك بحسب ما ذكره موقع أحداث نت- فهو نادرًا ما يشارك نجله في المناسبات المختلفة، كما أن رمضان نادرًا ما ينشر صور له مع والده عبر حساباته على السوشيال ميديـا. ولكنه كثيرًا ما يتحدث عنه في لقاءاته الإعلامية السابقة ويذكر فضل والده الكبير عليه وعلى أشقائه.

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضـان جمهوره بصور له، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وظهر رمضان في الصور رفقة زوجته “نسرين” وأبنائه “كنز وعلي”، من أمام “الطائرة” أثناء عودتهم للقاهرة.

وعلّق محمـد رمضـان على تلك الصور قائلا: “العودة إلى القاهرة”، فيما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

من ناحية أخرى، نشر الفنان المصري محمد رمضـان، مقطع فيديو جديدًا على حسابه في “انستجرام”، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

الفيديو ظهر محمد رمضـان خلاله عاريًا من الجزء الأعلى، ويقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنيته “متعودة”.

في المقابل، أثار تصرفه هذا استفزاز متابعيه وروّاد السوشيال ميديا، وذلك لاستعراضه الثراء الفاحش، ولكنه لم يجب على التعليقات السلبية، خاصة تلك التي وصفته بالمغرور والمتعالي ومحب التباهي بممتلكاته.

كما يواصل الفنان محمد رمضـان تصوير مشاهده في “مسلسل المشوار“، الذي يستعد لخوض به سباق رمضان 2022 المُقبل.

مسلسل “المشوار” بطولة: محمد رمضـان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمـد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بـ “مسلسل موسى” إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

كما طرّح الفنان محمـد رمضـان، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان “باي باي ثانوية”