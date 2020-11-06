خطيب جمعة الكاظمية: الحكومة تعيش الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي والسياسي

المستقلة ..قال عضو الهيئة العلمية لمدرسة الإمام الخالصي ، علي الجبوري، أن من أهم واجبات من يتصدى لمسؤولية الامة وقيادتها هو ان يعمل وفق امرين عظيمين؛ وهما تقوى الله ونظم الامر، فأمة لا تعيش التقوى ولا تنظم امرها أمة ميتة وفاشلة ولا خير فيها.

وأشار الجبوري في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية ،اليوم، الى أن نظم الامر ينطلق من خلال معرفة الحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واتخاذ الوسائل والسبل الكفيلة بسعادة المجتمع واستقراره.

وأوضح أن: من مهمات النص القرآني أنه يبيّن أسس ومبادئ معالجة الازمات، وذلك عندما نقرأه قراءة واعية تتلاءم مع ما تحتاجه الامة اليوم، لأننا نجد فيه من فنون الموعظة والعلم والإدارة والأحكام من حلالها وحرامها، وكل ذلك جاء ليعالج سلوك الإنسان على أسس الاستقامة الحقة.

وأوضح بأن الاستقامة هي الأساس الذي يجب أن يعيشه المسؤول في أي مفصل من مفاصل الدولة، ومن نتائج هذه الاستقامة، تحقق العدل والإنصاف في المجتمع وإعطاء كل ذي حق حقه، ومع غياب هذه المسؤولية تعيش المجتمعات الفساد والسرقات وبيع الأوطان وتسلط الظالمين على رقاب أبناء الأمة.

وقال: الإدارة هي فن استخدام الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف على أفضل وجه ضمن مبادئ وقواعد وأساليب يمارسها الشخص المختص للوصول الى هدفه، وليس حالة عبثية مرتجلة لا نهاية فيها ولا نتيجة لها، وهذا ما نراه في عراق اليوم.

وأكد ان ما نراه اليوم في البلاد من فوضى سياسية وانقسامات وظهور عناوين سياسية جديدة للوجوه الكالحة بعد فشلها بعناوينها القديمة قبل بدأ الانتخابات، هو محاولة جديدة لخلط الأوراق والبقاء ضمن دائرة العملية السياسية الاحتلالية التي سببت دمار هذا البلد وافلسته.

ووصف ما يجري بأنه “عقاب جماعي لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين وغيرهم ممن لا دخل له سوى الراتب الشهري”، مشددا على أن هذا “يمثل جريمة كبرى بحقهم واستهانة بحقوقهم؛ فإن كانت هذه الحكومة غير قادرة على توفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين، فلا يمكن أن تقود البلد وتوصله إلى بر الأمان، ففاقد الشيء لا يعطيه”.

وأكد ان الحكومة تعيش الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي والسياسي، فتبرم اتفاقيات دولية مشبوهة وتلغي اتفاقية الصين، وتفسخ عقد الشركة الكورية لإنشاء ميناء الفاو الكبير، وتتنازل عن مدينة سنجار وموقعها الاستراتيجي، وتمنح مناطق شاسعة بدعوى الاستثمار في الرميثة في صفقات مريبة، “فهذه الخطوات لن تقدم خدمة لهذا البلد ولا تخدم شعبه”.

وتساءل الجبوري قائلاً: اين صوت المرجعيات الدينية ومن يتصدى لمسؤولية الأمة في الدفاع عن حقوق المظلومين والمطالبة بهذه الحقوق، والوقوف معهم؟!، ألم نقرأ: قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، فلماذا هذا الصمت؟!.

وفيما يتعلق بالانتخابات الامريكية، قال الشيخ الجبوري: بأن موقفنا واضح منها، لا يهمنا من سيفوز لأن السياسة الامريكية واحدة تجاه الشعوب المستضعفة، سواء فاز ترامب الناهب لثروات الشعوب، أو بايدن صاحب مشاريع التقسيم في المنطقة، فالأمر لن يغير من المعادلة شيء.

واشاد الجبوري بموقف احزاب المعارضة التركية من تصريحات مرشح الرئاسة (جو بايدن) حول تغيير نظام الحكم في تركيا ودعم المعارضة السياسية له والوصول إلى السلطة، حيث رفضوا بشدة التدخلات الخارجية في سياسة تركيا، مؤكدين ان الامة التركية هي وحدها من تختار قيادتها ولا يحق لأحد ان يتدخل في هذا الاختيار.