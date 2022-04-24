خطيب المسجد الأقصى ينفي إصداره فتوى ببطلان صلاة أي مسلم في “أولى القبلتين”

المستقلة/- أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وخطيب المسجد الأقصى، أن الصلاة في المسجد الأقصى حقٌ لكل مسلم في العالم.

ونقلت وسائل إعلام عربية بيانا صادرا عن مفتي الديار الفلسطينية السابق، الشيخ عكرمة صبري، قال فيه: “يحق لكل مسلم في العالم أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك”.

ودحض مفتي فلسطين السابق، أية فتوى ببطلان صلاة أي مسلم في المسجد الأقصى أو أي مكان، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد أصدر فتوى تخالف هذا الموقف.

وأضاف “أية فتوى نُسبت لي بخلاف ما ذُكر هي كذب وافتراء ولا علاقة لي بما يصدر عن غيري من فتاوى”.

وفي هذا الصدد، شدد الشيخ صبري على أنه ” لا يجوز الخلط بين العبادة والمواقف السياسية”.

يُذكر أن مئات المصلين من العديد من الدول العربية والإسلامية والمسلمين في دول غربية، يزورن المسجد الأقصى ويصلون فيه على مدار العام.

ولوحظ منذ بداية شهر رمضان المبارك وصول أعداد كبيرة من المصلين من أنحاء مختلفة من العالم إلى مدينة القدس الشرقية، من أجل أداء الصلوات في المسجد الأقصى.

وشهدت الفنادق الفلسطينية في القدس الشرقية نشاطا ملحوظا لمصلين مسلمين من أنحاء متفرقة بالعالم، بما في ذلك العشرات ممن قدموا من بريطانيا وجنوب أفريقيا.

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