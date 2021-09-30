خطوبة زين كرزون من شخصية سياسية معروفة تتصدر الترند

المستقلة /- بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول خطوبة مدونة الموضة الأردنية، زين كرزون من شخصية سياسية معروفة، بسبب ظهورها مرتدية خاتماً يشبه “محبس الخطوبة”، قررت كرزون ان تخرج بمقطع فيديو لها من السيارة، لتحسم الحقيقة، مؤكدة أن هذه الأخبار ليست صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت زين كرزون في الفيديو: “طالع علي اني خطبت.. لا حبايبي انا ماخطبت.. وحتى لو خطبت ماراح اقول لحدا”،وأكدت انه ما ارتدته ليست دبلة، بل مجرد خاتمين فوق بعض”، وأكملت حديثها ساخرة: “ومرة تانية حتى لو خطبت ماراح احكي.. راح اخطب واتجوز واجيب بيبي وبعدين راح تعرفوا”.

يذكر أن زين كرزون كانت قد أعلنت، منذ حوالي عام، خبر خطوبتها على عبدالله كنعان، وبعد فترة قصيرة، انفصلا عبر خبر نشرته على “إنستغرام”،قالت فيه: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تمّ فسخ خطوبتي ، وقدر الله وما شاء فعل”.