خطوبة الفنان هادى خفاجة في حفل عائلي بسيط

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل مساء أمس، الفنان المصري هادي خفاجة بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

ونشر هادي خفاجة، صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلّق عليها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

جدير بالذكر آخر أعمال هادي خفاجة مسلسل “المداح”، من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

 

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