خطوبة البحرينية شيلاء سبت والمطرب اليمني فؤاد عبد الواحد

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت صورة تجمعها بالفنان فؤاد عبد الواحد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بدون تعليق عليها.

لتنهال التساؤلات من قِبل جمهورها لمعرفة سبب نشر هذه الصورة وبدأ جمهورها بتهنئتها، والبعض توقع أنه عمل يجمع بينهما أو كليب جديد، والبعض سأل عن سبب الصورة، دون تعليق من الفنانة البحرينية.

 

بينما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستقرام” أيضاً نفس الصورة وكتبت عليها “مبروك.. خطبة شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد.

 

وكانت تحدثت شيلاء سبت في لقاء تلفزيوني لها عن زوجها المستقبلي وأوضحت أنها في كل أعمالها لا تبحث عن الثروة ويمكنها تحقيق ثروة أكبر من خلال الدعاية والإعلانات لكنها تفضل التمثيل والعمل الفني وهذا يرجع إلى طبيعة شخصيتها غير المادية، كما وجهت رسالة إلى زوج المستقبل حيث طلبت منه الاهتمام بها كثيراً.

وقالت شيلاء سبت في حديثها لزوجها المستقبلي: أين أنت؟ اظهر بحياتي كما أضافت أنه سيكون رجل محظوظ جداً ووالدته دعت له لأنها شخص بسيط ومرح جداً ويمكنها أن تخلق السعادة من أبسط الأشياء بجانب أنها لا تحب النكد أو الزن ولا تحب المال كثيراً لكنها تفضل أكثر الأمور البسيطة والعادية ويمكنها أن تشعر بالسعادة فيها.

كما تحدثت شيلاء سبت عن قدرتها على الطبخ بجانب كل هذه المميزات التي تتمتع بها من بساطة شديدة ومرح، شيلاء تحدثت بطريقة عفوية ومرحة جداً لذلك تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وتمنوا لها السعادة وإيجاد الزوج الصالح حتى تكتمل سعادتها.

خلال نفس الحديث ردت شيلاء سبت على كل من ينتقد عملها الفني وتمثيلها حيث أوضحت أنها تشارك هذا العام في رمضان بمسلسل عود حي من خلال شخصية حصة وهي فتاة رقيقة لكن قوية جداً ويمكنها الدفاع عن نفسها لذلك قررت أن تكون مثلها تماماً وتدافع عن نفسها ضد أي هجوم سوف تتعرض لها بسبب هذا الدور.

كما تحدثت عن وصفها من قبل بالغرور وقالت أنها تثق بنفسها كثيراً فهي من عائلة فنية بالأساس ولديها موهبة كبيرة في التمثيل منذ كانت طفلة وهذا ما يعتبره البعض غرور لكن الأمر غير صحيح فهي فقط تعرف حجم موهبتها وتتعامل على هذا الأساس.

الجدير بالذكر أن مسلسل عود حي مأخوذ عن قصة حقيقية كان في رواية للكاتبة مريم المنصوري ثم تحول إلى عمل فني، وتدور أحداث المسلسل حول حياة حصة والصراعات التي تدخل فيها وأوضحت شيلاء أن أداء هذه الشخصية كان صعب بالنسبة لها لأنها مختلفة كثيراً عن طبيعتها التي تميل إلى الصمت وتمرير المواقف.

 

 

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