خطوات سهلة .. كيف تستعيد رسائل فيسبوك

المستقلة /- أحيانا يضطر مستخدم موقع فيسبوك لحذف رسائله مع الاخرين من سجل المحادثات بالتطبيق، ولكنه أيضا قد يرغب باستعادتها، ويظن انه بمجرد حذف رسالة فيسبوك، فإنها تذهب إلى الأبد من منظور Facebook Messenger الصارم، ولكن هناك أشياء يمكن القيام بها لاستعادة هذه الرسائل من مصادر أخرى، مثل ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق أو الأرشيف.

وفقًا لما ذكره موقع “business insider”، هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة رسائل Facebook المحذوفة، وكذلك نسخ رسائلك احتياطيًا حتى لا تفقدها في المستقبل، وفيما يلي خمس طرق يمكن أن تساعدك في استرداد هذه الرسائل:

تحقق من محادثاتك المؤرشفة

إذا قمت بأرشفة الرسائل بدلاً من حذفها، فيمكنك استعادتها بسهولة، حيث يحتفظ Facebook دائمًا بمحادثاتك المؤرشفة.

1. افتح تطبيق Messenger لسطح المكتب أو الويب أو الجوال.

2. من قسم الدردشات في التطبيق، اكتب اسم الشخص الذي كنت تتحدث إليه في شريط البحث.

3. ثم ببساطة اضغط على اسمه لفتح المحادثة وعرض كل شيء.

اطلب من المستلم نسخة أو لقطة شاشة من الرسالة أو المحادثة

عندما تحذف رسالة، فإنها تحدث فقط من جانبك، وسيظل الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على رؤيتها، حتى يتمكن من مساعدتك في ملء الفراغ إذا لم يحذفه هو أيضًا.

تحقق مما إذا كانت رسائل فيسبوك قد تم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني

يعمل هذا فقط إذا تم تمكين جميع إشعارات البريد الإلكتروني لحسابك، ولكن إذا تم تمكينه، فيجب أن تكون قادرًا على البحث عن المحادثة أو الرسالة داخل حساب بريدك الإلكتروني.

استخدم مدير ملفات Android

إذا كنت تستخدم جهاز Android وكان Messenger مثبتًا لديك، فقد يحتوي جهازك على تلك الرسائل المحذوفة في ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.

يمكنك الوصول إليه باستخدام أي مدير ملفات Android، وإذا لم يكن لديك واحد مثبت، يمكنك العثور على الكثير منها في App Store.

1. افتح تطبيق مدير الملفات على جهاز Android الخاص بك.

2. انتقل إلى وحدة التخزين الداخلية.

3. ستجد هنا رسائل من سجلك الحديث، وقد تكون الرسائل المحذوفة من بينها.

قم بتنزيل معلومات Facebook

يعد النسخ الاحتياطي لمعلومات Facebook الخاصة بك، بما في ذلك رسائلك، فكرة جيدة إذا كنت لا تريد أن تفقد أيًا منها.

1. باستخدام تطبيق سطح المكتب أو إصدار المتصفح، انتقل إلى إعدادات Facebook الخاصة بك، ويمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الإعدادات في تطبيق Messenger على iOS.

2. ضمن علامة التبويب معلومات Facebook الخاصة بك على الشريط الجانبي الأيسر، اضغط فوق تنزيل معلوماتك.

3. تحت عنوان تحديد خيارات الملف، تأكد من أنك حددت نطاقًا زمنيًا في القائمة المنسدلة الأخيرة.

4. للحصول على رسائلك فقط، اضغط فوق “إلغاء تحديد الكل” ضمن العنوان “تحديد المعلومات للتنزيل” وأعد تحديد المربع بجوار الرسائل.

5. قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى العنوان “بدء التنزيل” واضغط فوق “طلب تنزيل”، سيرسل لك Facebook الملف عبر البريد الإلكتروني بمجرد أن يصبح جاهزًا للعرض.