خطوات اساسية للعناية بالبشرة عند ارتداء الكمامة

المستقلة … مع تفشي فيروس كورونا مطلع العام الحالي اصبح ضرورياً ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، حتى أنها اصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية بسبب محاربة نقل العدوى بين الاشخاص.

ينصح خبراء التجميل باتباع عدة طرق للحفاظ على صحة البشرة مع ارتداء قناع الوجه، لان الكمامة حالها كحال اي شي اخر يلامس البشرة قد يسبب لها بعض الحساسية والتي يجب العناية بها للمحافظة عليها.

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منظفات مناسبة لنوع بشرتك، باستخدام منظف لطيف وفعال ويفضل أن يحتوي على حمض الساليسيليك حتى لا يسد المسام، وينصح بتنظيف البشرة قبل وضع القناع وبعد العودة للمنزل.

استخدام كريم واقي من الشمس، على الرغم من أنه قد لا يبدو ضروريًا خاصة خلال فصل الشتاء، إلا أن واقي الشمس ضروري دائمًا، حيث لا يمكن لجميع الأقنعة أن تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة الحجم، ولهذا ينصح بوضع واقي من الشمس قبل ارتداء القناع.

استخدام القطن المبلل، يجب بعد خلع القناع وتنظيفه، استخدام كرة قطنية مبللة أو وسادة ونقعها في تونر مناسب لنوع البشرة ووضعها داخل الثلاجة حتى تبرد ، ثم وضعها على الجلد حتى يجف بشكل طبيعي، و يمكن أن تساعد هذه الوصفة على تهدئة الجلد .