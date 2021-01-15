خطأ تنظيمي “فادح” في كأس العالم لكرة اليد بمصر

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وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021″، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علما الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة  الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بين صفوفهما.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد استبدال منتخب التشيك بمقدونيا الشمالية، واستبدال المنتخب الأمريكي بمنتخب سويسرا.

وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء “كورونا”.

ودشن المنتخب المصري البطولة، بفوز على نظيره التشيلي الأربعاء (35-29).

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