خشان : المبالغ المتوفرة لدى الحكومة العراقية ينبغي ان تستثمر لخدمة المواطن

المستقلة /- حذرت أوساط سياسية وشعبية، من تهديد الامن الغذائي للمواطن العراقي بعد ارتفاع أسعار الغذائية الى مستويات غير مسبوقة، محملين الحكومة مسؤولية مايحدث من جراء سوء التخطيط.

وقال النائب المستقل باسم خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المبالغ المتوفرة لدى الحكومة ينبغي ان تستثمر لخدمة المواطن، وتذليل العقبات التي تواجهه الا انها لم تحقق أي انجاز يذكر بل على العكس تسببت باضرار اقتصادية كبيرة”.

من جانب اخر، حذر عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي خلال حديثه صحفي تابعته المستقلة، من مرور العراق بأزمة تتعلق بالامن الغذائي بعد ارتفاع الأسعار، محملا الحكومة مسؤولية مايحصل من تداعيات جراء هذا الارتفاع غير المسبوق”.

من جهة أخرى، حمل أصحاب الأسواق وعدد من المواطنين في حديث صحفي تابعته المستقلة، “حكومة تصريف الاعمال ماحصل من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، بسبب عدم التحرك نحو التجار والمستوردين لتلك المواد، مشددين على أهمية تطوير الصناعة المحلية والبحث عن منافذ أخرى لضمان توفير الامن الغذائي بعد ان ارتفعت الأسعار الى نحو الضعف.