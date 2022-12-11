خشان : السوداني عين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين

المستقلة /- قال النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، تجاهل طلبا له بشأن تطبيق قانون “تنظيم عمل المستشارين” الصادر عام 2017، واتهمه بتعيين “جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين” على حد تعبيره.

وأضاف خشان في تدوينة تابعته المستقلة، أنه “في سنة 2017، صوت مجلس النواب على قانون تنظيم عمل المستشارين، واحاله الى رئيس الجمهورية لتصديقه ونشره، لكن الرئيس فؤاد معصوم امتنع عن ذلك وأخفى هذا القانون”.

وذكر خشان، أن “القانون حدد عدد المستشارين بستة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وحدد شروطا تمنع تعيين الاصدقاء والاقارب وغيرهم ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية لهذا المنصب وتعفي المعينين منهم، ومن هؤلاء بنات الرئيس وأصدقائه”.

كما أشار إلى أن “هذا القانون يلغي وظائف لا حصر لها استحدثت لتعيين اشخاص ليس لديهم ادنى كفاءة، ويوفر للدولة أموالا طائلة، ويقطع الكثير من طرق الفساد وهدر الأموال العامة”.

وكشف أنه أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية “طلبت فيها نشره في الجريدة الرسمية، وبعد اقامتها، طلب مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء من رئيس الجمهورية نشره”.

ولفت خشان إلى أنه من “المؤسف في هذا الأمر هو إن أثر محمد شياع السوداني قد وقع على آثار من سبقوه وعين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين وتجاهل طلبي منه الالتزام باحكام هذا القانون الذي سوف يصبح نافذا خلال الايام القادمة”.

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