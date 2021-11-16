خسارة مستحقة للمنتخب العراقي امام كوريا الجنوبية

المستقلة/- واصل منتخب العراق الوطني بكرة القدم عروضه السيئة ليخرج خاسرا امام منتخب كوريا الجنوبية صفر- 3 في المباراة التي جرت على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

وسجل كيم جين-سو (33)، وسون هيونغ-مين (75 من ضربة جزاء)، وجيونغ وو-يونغ (79) أهداف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فازت الإمارات على لبنان 1-0 على ستاد صيدا الدولي، وايران على سوريا 2-1 على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمّان.

وحافظت ايران على صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة تليها كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة ، ثم الامارات برصيد 6 نقاط ، و5 للبنان، وحل المنتخب العراقي رابعا برصيد 4 نقاط ،متقدما على سوريا بنقطتين.

ويثير الأداء غير المقنع للاعبي المنتخب العراقي استياء الوسط الجماهيري الذي كان يأمل أن يحقق المنتخب نتائج افضل بوجود المدرب الهولندي ادفوكات لكن كان الامر يزداد سوء من مباراة الى أخرى.

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