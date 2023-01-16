موقع.. خسارة الريال لكأس السوبر تثير الشكوك بشأن مستوى الفريق

المستقلة/- خسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني (3-1) أمام برشلونة، أمس الأحد، ليفقد لقبه الذي توج به عام 2021، ويثير الشكوك بشأن مستوى الفريق في الجزء الثاني من الموسم.

وذكر موقع “ديفينسا سنترال”، المقرب من ريال مدريد، أن خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ونتائج الفريق بعد العودة من التوقف الدولي بسبب كأس العالم قطر 2022 تثير الشكوك بشأن مستوى عدة لاعبين، وخصوصا الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغوياني فيدي فالفيردي.

ويعتبر فالفيردي ومودريتش لاعبين أساسيين في ريال مدريد، وكان مستواهما مميزا قبل نهائيات كأس العالم، وأسهما في نتائج ريال مدريد الجيدة، لكن منذ العودة من التوقف لوحظ تراجع كبير في مستواهما وهو ما يثير القلق ويشغل الإدارة الفنية والإدارية في الميرنغي.

“الفريق متضرر كثيرًا لأنهم عادةً ما يفوزون في النهائيات، لدينا كل الموارد للعودة، ريال مدريد يعود دومًا ولا شك في ذلك”

كارلو أنشيلوتي

ولوحظ منذ العودة من التوقف أن وسط ميدان الفريق تم تجاوزه بسهوله سواء خلال مباراة فياريال في الدوري الإسباني أو في مباريات كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا في نصف النهائي وبرشلونة في النهائي.

كما تراجعت اللياقة البدنية للاعبين، فمودريتش كان شبه غائب أمام فياريال ولعب بديلا أمام فالنسيا وفي النهائي أمام برشلونة تم تجاوزه وغادر الملعب، بينما فالفيردي الذي كان أفضل لاعبي الفريق قبل التوقف الدولي تلاشى ولم يعد نفس اللاعب.

ويعرف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، أن فريقه لا يمر بأفضل فتراته وللتنافس على كل الألقاب المتبقية في الجزء الثاني من الموسم يسعى لاستعادة أفضل مستويات لاعبيه وخصوصا الثنائي فالفيردي ومودريتش.

وحسب الموقع، فالإدارة الفنية للفريق ستسعى لاستعادة الجاهزية البدنية لكل اللاعبين وخصوصا الثنائي في أقرب فترة ممكنة، لكون الفريق مقبلا على بضع مباريات مهمة وحاسمة والبداية أمام فياريال الخميس المقبل، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وهي مباراة ثأرية بعد الهزيمة 2-1 أمام نفس الفريق في الدوري الإسباني، التي جعلته يبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر غريمه برشلونة.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قائلاً: “كان معروفًا قبل المباراة أن هذا الفريق لم يكن في أفضل حالاته، علينا أن نستعد للمباراة القادمة، هذه المباراة تساعدنا في إظهار بعض النواقص”.

وأضاف: “علينا تحسين حالتنا البدنية واللعب كفريق، لم ننجح في البداية، لم تكن مباراة جيدة لأي شخص، الحديث عن الإذلال الرياضي يبدو لي غير محترم، لقد كانوا أفضل لفترة”.

وتابع: “في الشوط الأول لم نكن شديدين للغاية، ولم نكن ناجحين للغاية، فقدنا الكثير من المبارزات، وخسرنا 25 كرة في الشوط الأول.. مباراة غير مكتملة بالنسبة لنا جميعًا”.

وعن حالة لاعبيه، أوضح أنشيلوتي: “الفريق متضرر كثيرًا لأنهم عادةً ما يفوزون في النهائيات، لدينا كل الموارد للعودة، ريال مدريد يعود دومًا ولا شك في ذلك”.