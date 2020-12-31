خسائر النفط تتجاوز 22٪ خلال 2020

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المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات العام.

و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.8 بالمائة إلى 48.52 دولار للبرميل، ليسجل مكاسب فصلية بنحو 25.5 بالمائة.

و صعد سعر العقود المستقبلية لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة إلى 51.73 دولار للبرميل.

وبلغت خسائر النفط نحو 22 ٪ خلال 2020ليسجل خام “نايمكس” خسائر سنوية بنحو 21.4 بالمائة، كما تراجع “برنت” بنسبة 22.5 بالمائة.

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