خريجو الكليات التربوية والإدارية في ميسان يجددون التظاهر للمطالبة بالتعيينات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تظاهر العشرات من خريجي الكليات التربوية في ميسان مطالبين بالتعيين.

واحتشد المتظاهرون امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بشمولهم بالتعيينات، وكذلك رفض آلية اختيار الباحثين عن العمل وفق 1000 درجة وظيفية تضمنها قانون الامن الطارئ.

وقال عدد من المتظاهرين لـ(المستقلة) انهم يتظاهرون للمطالبة بانصافهم وشمولهم بالتعيينات على ملاك وزارة التربية، كما يسجلون اعتراضهم على آلية اختيار الخريجين ضمن الف درجة وظيفية تم تخصيصها للمحافظة.

يذكر ان خريجي الكليات التربوية والادارية في ميسان يتظاهرون منذ اكثر من عامين للمطالبة بشمولهم بفرص التعيين على ملاك مديرية تربية ميسان او التعاقد معهم وفق قرار 315 اسوة باقرانهم المحاضرين.