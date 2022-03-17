خرائط غوغل تغطي وجوه الكلاب لحماية خصوصيتها

المستقلة/- لاحظ بعض مستخدمي خرائط غوغل مؤخراً أن التطبيق يقوم بتغطية وتعتيم وجوه الكلاب فيما يبدو أنه خطوة لمحاولة حماية خصوصية هذه الحيوانات.

وينص بيان الخصوصية من غوغل على ما يلي “عندما ننشئ محتوى التجوّل الافتراضي من تسجيلات فيديو 360 مقدمة من المستخدمين، فإننا نطبق خوارزمياتنا لتعتيم الوجوه ولوحات الترخيص تلقائيًا”.

وعلى موقع ريدت، أبدى المستخدمون دهشتهم من جهود غوغل لإخفاء هوية كل كلب، وقالوا إن شركة التكنولوجيا العملاقة تأخذ خصوصية أصدقائهم من الكلاب على محمل الجد.

وقال أحد المستخدمين “أدركت مؤخراً أن خرائط تطمس وجوه الكلاب. ويسعدني أنهم يدعمون خصوصية هذه الحيوانات الأليفة”.

وتم إطلاق خرائط غوغل في فبراير (شباط) 2005 كحل جديد لمساعدة المستخدمين على الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب”. ويتم استخدام الخرائط الآن من قبل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم كل شهر.

وقامت الشركة بشكل عشوائي بجدولة جولات سيارتها، ربما للحماية من أداء البعض لأعمال مثيرة عندما تكون في الطريق. ومع ذلك، تقوم غوغل بتحديث صور الأقمار الصناعية الخاصة بها مرة واحدة كل عام إلى ثلاثة أعوام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.