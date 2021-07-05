خرائط جوجل تخفي 11 موقعا لهذه الأسباب
المستقلة /- خرائط ” جوجل ” المشهورة بتوثيق المواقع الجغرافية على الكرة الأرضية تتيح لك جولة افتراضية حول العالم ولكن كشفت صحيفة ” ذا سن ” البريطانية عن 11 موقعا جغرافيا مخفيا.
معظمها أخفي دون سبب واضح ومن بين هذه المواقع في العالم أخفيت لأسباب غير طبيعية منها:
- ” موروروا بوليينيزيا الفرنسية ” وهي ” جزيرة مرجانية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ ” يرجح انها لا تظهر بسبب تاريخها النووي أجريت فيها فرنسا 181 تجربة نووية بين عامي 1966 و 1996.
- ” بيت الجاني أربيل كاسترو ” الذي يحمل الرقم 2207 في أوهايو الأمريكية الذي اختطف 3 فتيات واحتجزهن في قبو منزله لنحو 11 عاما وألقت الشرطة القبض عليه ولكنه انتحر بعد دخوله السجن بشهر واحد.
- ” منزل في منطقة ستوكتون أون تيز ” في المملكة المتحدة حتى السيدة التي تسكن فيه منذ عام 2000 لا تعلم سبب إخفائه من الخرائط.
- ” جزيرة جانيت ” في روسيا مغطاة بالجليد في بحر سيبيريا الشرقي توجد خلافات سياسية امريكية روسية حول ملكيتها .
- كوريا الشمالية لا تظهر سوى اسمها وموقعها على الخريطة من دون صور وضاحة لها من الداخل لأسبابها السياسية والأمنية.
التعليقات مغلقة.