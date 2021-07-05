خرائط جوجل تخفي 11 موقعا لهذه الأسباب

المستقلة /- خرائط ” جوجل ” المشهورة بتوثيق المواقع الجغرافية على الكرة الأرضية تتيح لك جولة افتراضية حول العالم ولكن كشفت صحيفة ” ذا سن ” البريطانية عن 11 موقعا جغرافيا مخفيا.

معظمها أخفي دون سبب واضح ومن بين هذه المواقع في العالم أخفيت لأسباب غير طبيعية منها: