خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

المستقلة/- اوضخ الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية عقد جلسة البرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه، لافتا الى ان القانون أتاح عقد هكذا جلسة الا ان ماقام به الحلبوسي لايسمح بانعقادها في الوقت الراهن.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “عقد جلسات البرلمان الاعتيادية تكون بدعوة من رئيس المجلس او احد نائبيه بحسب النظام الداخلي للبرلمان، لكن في الجلسات الاستثنائية التي يغيب فيها الرئيس او نائبيه فيمكن للبرلمان ان يصوت على رئيس سن يقوم بإدارة الجلسة بشكل مستعجل”.

وأضاف ان “النص المذكور غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن حيث لايستطيع البرلمان ان يعقد جلسة من دون الحلبوسي، لان رئيس البرلمان هو من قام بتعليق الجلسات وفق المادة 34 من النظام الداخلي والمادة 62 من قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018”.

وأشار التميمي الى ان “البرلمان لن يتمكن من عقد جلسة الا اذا قام رئيسه بالدعوة لعقدها كونه قام بتعليق جلسات المجلس، وبالنتيجة لايحق للاخرين عقد الجلسات”.