خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

المستقلة/- اوضخ الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية عقد جلسة البرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه، لافتا الى ان القانون أتاح عقد هكذا جلسة الا ان ماقام به الحلبوسي لايسمح بانعقادها في الوقت الراهن.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “عقد جلسات البرلمان الاعتيادية تكون بدعوة من رئيس المجلس او احد نائبيه بحسب النظام الداخلي للبرلمان، لكن في الجلسات الاستثنائية التي يغيب فيها الرئيس او نائبيه فيمكن للبرلمان ان يصوت على رئيس سن يقوم بإدارة الجلسة بشكل مستعجل”.

وأضاف ان “النص المذكور غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن حيث لايستطيع البرلمان ان يعقد جلسة من دون الحلبوسي، لان رئيس البرلمان هو من قام بتعليق الجلسات وفق المادة 34 من النظام الداخلي والمادة 62 من قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018”.

وأشار التميمي الى ان “البرلمان لن يتمكن من عقد جلسة الا اذا قام رئيسه بالدعوة لعقدها كونه قام بتعليق جلسات المجلس، وبالنتيجة لايحق للاخرين عقد الجلسات”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

اللجنة المالية : عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأعراض التى تدل على ارتفاع مستوى السكر

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

قناة : المخابرات الأمريكية سجلت زيادة في التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب

اخر الاخبار

ترامب يطالب بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب FBI

اخر الاخبار

ارتفاع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز لـ 25 الف دولار

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد.. وجود تطور في مراكز غسل الكلى “الديلزة”

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد ان قالت ارامكو انها مستعدة لزيادة الانتاج

اخبار مصر

حريق داخل كنيسة في مصر يتسبب بوفاة 41 شخصا

اخبار العراق

مجلس القضاء الأعلى: لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب

اخر الاخبار

جائزة الطيب صالح.. معيارية الشكل وهدم المضمون