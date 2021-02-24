خبير يكشف عقوبة التحريض الطائفي في القانون العراقي

المستقلة /- قال الخبير القانوني “علي التميمي” إن المادة 7 من الدستور منعت أي شكل من أشكال التحريض الطائفي وقد عاقبت المادة 200 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات على إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية كما أن قانون مكافحة الإرهاب13 لعام 2005عاقب على الفتنة الطائفية باعتبارها مادة إرهابية، وفق المادة4 من هذا القانون .

وأضاف، أن التحريض الطائفي لم يشرع به قانون خاص لحد الان يدرأ التحريضات الطائفية لبعض السياسيين الذين يعتاشون على ذلك وقد شرع مثل هذا القانون في بريطانيا.

وتمارس جهات سياسية ومليشياوية في العراق التحريض الطائفي ضد بعض المناطق، بهدف الحصول على المكاسب السياسية والمنافع الشخصية وتنفيذاً لأجندات خارجية تدعم الصراع الطائفي.