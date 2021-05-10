خبير يطالب بوضع اليد على الوحدات الحكومية ذات الاداء المنخفض تحت الوصاية

المستقلة /- اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ضرورة وضع العديد من الوحدات الحكومية ذات الاداء المنخفض تحت الوصاية المباشرة وتشكيل فرق متخصصة من كوادر مهنية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنهوض بها .

وقال قصي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين انه من أجل النهوض بواقع العديد من الوحدات الحكومية اصبح من الضروري وضع العديد منها تحت الوصاية المباشرة وتشكيل فرق متخصصة من كوادر مهنية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنهوض بها من خلال اعادة التأهيل او من خلال حلها لان الواقع يشير إلى تلكؤ العديد من الوحدات الحكومية بممارسة نشاطها بدقة ونعتقد أن هذا التوجه يمكن أن يستند على معايير تقييم الأداء الحكومي المعتمد من البرلمان العراقي “.

واضاف ان “تشخيص المشكلة غير كاف دون حلول تتضمن وضع هذه الوحدات تحت وصاية وزارة المالية وتكليف فرق مهنية تخصصية للنهوض بأداء تلك الوحدات لان الاستمرار بنفس الكوادر والإدارات لن يفضي إلى حل”.

واكد الخبير الاقتصادي “ان النهوض الاقتصادي اصبح يتطلب قرارات حكومية قاسية تتضمن إحالة جميع من عطل الجهد الحكومي الى القضاء واسترداد الأموال التي أنفقت دون تحقيق الغرض منها”.

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