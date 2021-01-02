خبير يصف النفقات الحكومية في موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة

البرلمان العراقي يمنح الحكومة الضوء الأخضر لصرف رواتب الموظفين
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- وصف الخبير الاقتصادي قصي صفوان ، النفقات الحكومية خلال موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة، مبينا ان البرلمان سيقلص الارقام بشكل كبير للغاية.

وقال صفوان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “موازنة 2021 تحتوي على تخصيصات ونفقات حكومية مبالغ فيها وهي عشوائية لا يمكن الابقاء عليها مطلقا”.

واضاف ان “البرلمان سينهي تلك العشوائية كما فعل في تقليص نفقات الحكومة في قانون الدين العام لنحو 60 % من قيمتها من خلال مناقشتها واجراء المناقلة والاستحداث”.

واشار صفوان الى ان “دعم القطاع الخاص وتنشيطه يجب ان يكون بالشراكة وليس بسياسية غير مدروسة لن تجلب سوى المزيد من الديون والفشل الاقتصادي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رسالة اخيرة من جمال سليمان لـ “حاتم علي” تحبس الأنفاس

اخر الاخبار

سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها

اخر الاخبار

الأمير النائم يستجيب من جديد لتوجيهات الطبيب – فيديو

اخبار العراق

الاتحاد الوطني : وفد الكردي سيزور بغداد لانهاء الاتفاق حول موازنة 2021

اخبار العراق

خبير يصف النفقات الحكومية في موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة

اخبار العراق

لجنة تسعى لاعادة 60 الف من المفسوخة عقودهم على ملاك الدفاع

اخبار العراق

التربية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث للسادس ابتدائي والثالث متوسط