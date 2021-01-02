خبير يصف النفقات الحكومية في موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة

المستقلة/- وصف الخبير الاقتصادي قصي صفوان ، النفقات الحكومية خلال موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة، مبينا ان البرلمان سيقلص الارقام بشكل كبير للغاية.

وقال صفوان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “موازنة 2021 تحتوي على تخصيصات ونفقات حكومية مبالغ فيها وهي عشوائية لا يمكن الابقاء عليها مطلقا”.

واضاف ان “البرلمان سينهي تلك العشوائية كما فعل في تقليص نفقات الحكومة في قانون الدين العام لنحو 60 % من قيمتها من خلال مناقشتها واجراء المناقلة والاستحداث”.

واشار صفوان الى ان “دعم القطاع الخاص وتنشيطه يجب ان يكون بالشراكة وليس بسياسية غير مدروسة لن تجلب سوى المزيد من الديون والفشل الاقتصادي”.