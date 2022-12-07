خبير يحصي مجموع استيرادات وصادرات العراق من المشتقات النفطية

المستقلة/- احصى الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الاربعاء، مجموع استيرادات وصادرات العراق من المشتقات النفطية للأشهر العشر الماضية.

وذكر المرسومي في تدوينة تابعته المستقلة، أن “استيرادات العراق من المشتقات النفطية من 1/1 ولغاية 30/9/2022

الكاز= 1.027 مليار دولار

النفط الأبيض = 68.551 مليون دولار

البنزين = 3.151 مليار دولار

مجموع الاستيرادات من المشتقات النفطية = 4.247 مليار دولار”.

وأوضح الخبير، أن “استيرادات العراق من البنزين تمثل النسبة الأكبر (74%) من المشتقات النفطية بحوالي 2.151 مليون طن”.

وأضاف، أن “صادرات العراق من المشتقات النفطية من 1/1 ولغاية 30/9/2022

زيت الوقود الثقيل او النفط الأسود = 3.164 مليار دولار

النفثا = 729.971 مليون دولار

البنزين الطبيعي = 57.568 مليون دولار

الكبريت = 19.763 مليون دولار

مجموع الصادرات من المشتقات النفطية = 3.971 مليار دولار”.

وبين المرسومي، أن “النفط الأسود الذي يمثل الجزء الأعظم من صادرات المشتقات النفطية (80%) وهو من مخلفات صناعة التكرير ويباع بسعر اقل من سعر برميل النفط الخام اذ بلغ معدل سعره خلال المدة المذكورة 77 دولار للبرميل في حين وصل معدل سعر برميل النفط العراقي الخام المباع 99 دولار”.

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