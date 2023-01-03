خبير يحذر من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد

المستقلة/- حذر الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد بصورة غير رسمية، لافتا الى ان الكثير من الاغذية والسلع فضلا عن 90 بالمئة من الادوية تدخل العراق عن طريق التهريب.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكثير من السلع مثل الالبسة وغيرها من البضائع تدخل العراق عن طريق التهريب وبالتالي فأن دخولها يتم بصورة غير رسمية”.

واضاف ان “المواد الغذائية فضلا عن 90 بالمئة من الادوية تدخل للعراق عن طريق التهريب ومن دون رقابة او متابعة من الجهات الرسمية وبالتالي تكون خطرة على حياة الانسان خصوصا انها من مناشئ غير معروف ومتلاعب بصلاحيتها”.

وبين ان “هناك حاجة ماسة للسيطرة على منافذ بيع العملة وفتح منافذ رسمية واتخاذ اجراءات رقابية رادعة من اجل ضمان ذهاب الدولار الى السلعة الحقيقية والتاجر الرسمي بدلا من الهدر الحاصل في العملة”.