خبير يتهم حكومة الكاظمي باستمرار الفوضى والسماح بالتدخل المخابراتي الخارجي

المستقلة/ – حذر الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان الكناني، من الفوضى التي يشهدها العراق بين الحين والأخر، لافتا الى ان الحكومة عملت على استمرار هذه الفوضى وسمحت بالتدخل المخابراتي الخارجي.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة الحالية عملت على استمرار الفوضى في البلاد، مايحتم على الجميع السعي الحثيث لايجاد حكومة جديدة والإسراع بتشكيلها وإعادة الاستقرار الامني للبلاد”.

وأضاف ان “اختلاق الفوضى والأزمات يصب في صالح حكومة الكاظمي، وفي حال إعادة الاستقرار وتشكيل الحكومة الجديدة فأن الكثير سيوضع خلف القضبان بعد فتح ملفاتهم”.

وبين ان “هناك دعم خارجي لاثارة الفوضى في العراق، حيث استهدفت المخابرات التابعة لدول المنطقة وغيرها بعض المناطق الجنوبية من اجل إيجاد اقتتال داخلي في هذه المناطق، وحدث ذلك بدعم من بعض الأطراف في السلطتين التشريعية والتنفيذية، الامر الذي يعرض امن البلاد للخطر”.

اقرأ المزيد
اخبار مصر

شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد طليقها حسام حبيب

اخر الاخبار

تقرير : انتاج السيارات الكهربائية سيقترب من 54.1 مليون وحدة عام 2029

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون : السيناريو الأقرب هو دخول الجلسة بمرشحين اثنين للرئاسة

اخبار العراق

نائب سابق : لقاء أربيل جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن الحوار ما زال مفتوحاً حول منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

البيئة تكشف حجم خسائر العراق جراء تداعيات وتأثيرات التغير المناخي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد طليقها حسام حبيب

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون : السيناريو الأقرب هو دخول الجلسة بمرشحين اثنين للرئاسة

اخبار العراق

نائب سابق : لقاء أربيل جاء لحسم الأمور بشأن رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن الحوار ما زال مفتوحاً حول منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

البيئة تكشف حجم خسائر العراق جراء تداعيات وتأثيرات التغير المناخي

اخر الاخبار

الرافدين يعلن عن زيادة السقف المالي لسلفة الحشد الشعبي لتصل الى 20 مليون

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

المرور العامة : خمس توصيات إلى الطلبة قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

متنبئ : تأثر البلاد بمنخفض جوي متكامل عبر حوض البحر المتوسط

اخر الاخبار

تقرير : ايران تمضي في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد متطورة

اخر الاخبار

الأمم المتحدة ترفض اجراء اقتراع سري يدين روسيا

اخبار العراق

امريكا تدعو القادة العراقيين الى تشكيل حكومة جديدة وعدم اللجوء الى العنف

اخر الاخبار

خبير : الأسماك تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد لأحتوائها على أحماض أوميغا-3

اخر الاخبار

صحيفة : بولندا تتهم النرويج بمحاولة الاستفادة من صادرات الغاز إلى أوروبا

اخر الاخبار

انشيلوتي يؤكد على مشاركة كريم بنزيما كأساسي أمام شاختار