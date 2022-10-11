خبير يتهم حكومة الكاظمي باستمرار الفوضى والسماح بالتدخل المخابراتي الخارجي

المستقلة/ – حذر الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان الكناني، من الفوضى التي يشهدها العراق بين الحين والأخر، لافتا الى ان الحكومة عملت على استمرار هذه الفوضى وسمحت بالتدخل المخابراتي الخارجي.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة الحالية عملت على استمرار الفوضى في البلاد، مايحتم على الجميع السعي الحثيث لايجاد حكومة جديدة والإسراع بتشكيلها وإعادة الاستقرار الامني للبلاد”.

وأضاف ان “اختلاق الفوضى والأزمات يصب في صالح حكومة الكاظمي، وفي حال إعادة الاستقرار وتشكيل الحكومة الجديدة فأن الكثير سيوضع خلف القضبان بعد فتح ملفاتهم”.

وبين ان “هناك دعم خارجي لاثارة الفوضى في العراق، حيث استهدفت المخابرات التابعة لدول المنطقة وغيرها بعض المناطق الجنوبية من اجل إيجاد اقتتال داخلي في هذه المناطق، وحدث ذلك بدعم من بعض الأطراف في السلطتين التشريعية والتنفيذية، الامر الذي يعرض امن البلاد للخطر”.