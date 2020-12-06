خبير يؤكد أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص للنهوض بالاستثمارات النفطية

المستقلة.. أكد عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف اثناء انعقاد مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق، اهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص بمساندة الجهاز المصرفي من اجل النهوض بالقطاع النفطي.

وقال زياد أن المؤتمر الذي تعقده شركة (فرونتير اكسشينج) يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم في قطاع النفط والغاز في العراق وبالأخص المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية في جانب الاستخراج النفطي (upstreaming) وايضا في جانب المصافي والتوزيع (down streaming)، واهمية التعاون ما بين الحكومة المركزية والقطاع المصرفي وشركات النفط العالمية للنهوض بواقع هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي جدا بالنسبة للاقتصاد العراقي.

وأعرب عن الأسف من أن “ثروات العراق لا تعكس واقع الاقتصاد العراقي الحالي في حين ان هناك بلداناً لا تمتلك جزءاً مما نمتلكه في بلدنا الغني ولكن تمكنت من تنظيم اقتصاد تنعم به شعوبها “.

وسلط خلف الضوء على واقع الاقتصاد العراقي الحالي و كيف يمكن للقطاعات ان ترخي بظلالها الايجابي على هذا الاقتصاد لا سيما القطاعات الصناعية و التجارية والتي تمثِل ايراداتها جزءا كبيراً من الناتج المحلي.

وأوضح أن العراق دولة محورية في اقليم الشرق الأوسط وثروته النفطية تصنف ضمن الدول الثلاث الأولى في حجم المخزون النفطي عالمياً، حيث يعتبر قطاع النفط المحرك الأساسي والداعم للاقتصاد العراقي.

واستدرك بالقول على الرغم من ذلك فقد أثبتت تجارب الدول أن الاقتصادات الريعية والتي تعتمد على النفط فقط والتي تشكل الجزء الأكبر من واردات الدولة ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات والازمات الاقتصادية .

اما على صعيد العمل المصرفي في العراق ذكر خلف أن استعراض البيانات المالية بشكل موجز يبين “ان اجمالي رؤوس أموال المصارف الخاصة يبلغ أثنا عشر تريليون دينار عراقي و حجم الودائع في القطاع المصرفي الخاص بلغ أحد عشر تريليون دينار عراقي” ، مؤكدا بلوغ أجمالي الائتمانات النقدية الممنوحة من قبل المصارف الخاصة حوالي ثمانية تريليون دينار عراقي اي ما نسبته ثلاثة وسبعون بالمئة من حجم الودائع في المصارف الخاصة “.

وبين أن ذلك يدل على وجود فرص كبيرة في القطاع المصرفي الخاص لقدرتها على توفير احتياجات التمويل لكافة الشرائح المجتمعية والشركات المحلية والاجنبية و بالتالي توسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني لينعكس ذلك في ارتفاع نسبة مساهمته في تكوين رأس المال الثابت وفي الناتج المحلي الحقيقي وفي الناتج المحلي غير النفطي من خلال العمل على تقليص ارتباط نمو الناتج المحلي مع الصادرات النفطية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل والاتجاه نحو التنوع من خلال أعادة هيكلة الاقتصاد وصولا إلى اقتصاد يتواءم مع متطلبات التنافسية والنمو ويضمن المرونة في مواجهة التغيرات المتلاحقة على الصعيد الدولي .

وتابع خلف ان اتباع سياسة التمويل المصرفي بدلا من اعتمـاد تمويل التنمية على الميزانية العامة سيساهم أيضا في تفعيل دور مؤسسات التمويل المتخصصة بالشكل الذي يؤدي الى تنامي الاستثمارات وتنمية الوعي الادخاري بين افراد المجتمع وتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لتنمية الاصول الانتاجية في الاقتصاد الوطني .

وقال هناك وافد جديد يكثر الحديث عنه في المحافل الدولية والعربية في السنوات الثلاث الأخيرة، يعرف بالثورة الصناعية الرابعة. وقد أصبحت جميع دول العالم، ومنها العربية، معنية بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات والآليات اللازمة لمواكبة هذه الثورة، والعمل على مواجهة التحديات التي تفرضها على الاقتصادات وعلى مسيرة التنمية، وفي الوقت نفسه، الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف ادراكا منا لأهمية مواكبة الثورة الرقمية Digital Revolution و التي هي امتداد للثورة المعلوماتية Information Revolution قامت مصارفنا بالاستثمار وبشكل كبير في البنية التحتية باستخدام التقنيات المتطورة تماشيا مع التوجهات والممارسات الدولية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي…