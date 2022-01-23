خبير يؤشر خلل في تنمية القطاع المصرفي الخاص

المستقلة/- قال خبير المصارف الإسلامية بشار قدزري أن اعلان إفلاس مصرف دجلة والفرات الإسلامي وشطبه من لائحة سوق العراق للأوراق المالية دليل على خلل في تنمية القطاع الخاص.

وأشار قدوري الى أن هذا سببه “تعاظم سطوة القطاع الحكومي على حساب القطاع الاهلي والخاص”.

ودعا الى دعم المصارف الاهلية وانقاذ المصارف المتعثرة واعطائها فرصة في النهوض بنفسها لإنجاح تلك المصارف والشركات الأهلية .

وحذر قدوري من أن عدم التزام ودعم تلك المصارف فإن تبعات ذلك يعني مزيد من المصارف الخارجة عن الخدمة ومزيد من البطالة للموظفين في القطاع الخاص.