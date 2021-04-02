خبير للمستقلة : الموازنة كذبة نيسان السوداء لعام 2021

المستقلة/_ سرى جياد/ خيبة أمل كبيرة أصابت شرائح وطبقات الشعب العراقي بعد طول انتظار لحين اقرارها،موازنة مثقلة ومهلكة للاقتصاد ولا تسد رمق الفقير.

وفي ليلة الاول من نيسان حكمت الطبقات السياسية على الشعب بعدالتصويت وحسم امر الموازنة خاصة الابقاء على سعر صرف الدولار كما هوعليه.

الخبير الاقتصادي ورئيس رجال الأعمال علاء الدين القصير في حديثه في تصريح إلى المستقلة يقول: كذبة نيسان تكون بالعادة بيضاء وليوم واحد لكن للاسف ستكون موازنة عام 2021كذبة ثقيلة وطويلة مدتها قرابة العام.

وكما يقول عنها الشعب (خل ينقعوها ويشربون ميها) لن يستفيد منها احد بقدر ماستستفيد الاحزاب والكتل السياسية كونها تهتم بشريحة معينةفي المجتمع العراقي من المتنفذين والسلطويين،وستترك الطبقات الفقيرة.

وأضاف انها تمت بطريقة ارضاء المكاسب والشخصيات المقربة وتم نسيان الغاية الأساسية منها كمسالة التنمية الاقتصادية للفرد والبشرية والصحية وغيرها.

وبين القصير ان كل من تحدث ونادى بمصلحة الشعب والمحافظات لم يكن سوى دعايات انتخابية لهم وغطاء لتمرير مصالحهم وغاياتهم ،متوقعا الانحدار بحال البلد من سئ الى اسوأ.

وقال عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي في تصريح إلى المستقلة ابدينا ملاحظاتنا على الموازنة والتي كانت 50ملاحظة مهمة16منها ملاحظات صميمية ولا يمكن العدول عنها ولاالقبول منهاواعلمنا الراي العام بها بشرح واف،وتم حذف بعض المواد التي اشرنا بخطورتها منها مايخص بيع اصول الدولة اوخصخصة القطاعات الحكومية كاملة ومواد أخرى تخص بيع الأراضي الزراعية، لكن الحقيقة مازالت هناك بعض المواد التي تم تمريرها تعد موادا كارثية في قادم الايام سيكون صعباستكون على المواطن العراقي من ذوي الطبقتين الوسطى والفقيرة خصوصا بمايتعلق برفع سعر الدولار .

واضاف اوردنا أشكالا قانونيا فيه بانه ليس من صلاحية محافظ البنك المركزي في قانون 56 لسنة 2004 التي حددت في مهامه للمادة الرابعة اشترطت ان تكون هذه الصلاحية بالتكفل بتحقيق أهداف الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون والنتيجة البنك المركزي في رفعه سعر الدولار لم يحقق هذه الاهداف بشرط ينتفي المشروط وبانتفاء هذه الاهداف تنتفي هذه المهمة والصلاحية .

واستدرك العتابي: اردفنا وقلنا ان الموازنة تبنى عادة من مجلس النواب وهي من صنف القانون تؤسس على امرين اثنين من مجلس النواب .

الاول هوتحديد سعر تخميني لبرميل النفط كماحصل ب45دولار وكذلك تحديد سعر الصرف بالنتيجةهواقراروتاسيس من مجلس النواب عليه فيكون من صلاحيته ان يحددالسعر وكان ممكن ان يعود الى السابق ونحن اليوم بعدالتصويت على هذه الفقرات وبالإضافة الى فقرات أخرى تمت اضافتها وهي نقطة مهمة جدا قبل التصويت على الموازنة بساعات تم زج مبلغ 609مليار دولار تحت عنوان استثمارات تنموية ضمن المزايدات السياسية ،ومواد أخرى كتضمين وزارة الدفاع، ووزارة الصحة تمنح المستشفيات التي تم اكمالها الى القطاع الخاص لادارتها وكذلك إجبار وزارة التربية ان تطبع لدى شركات اهلية وخاصة هذا ينافي التوجه في دعم الدولة كذلك ما تضمنته الموازنة من عدم حماية المستهلك والمنتج العراقي وهذه إحدى الملاحظات الصميمية التي دفعتنا الى مقاطعة جلسة مجلس النواب ليوم أمس.

واكداننا لانرضى لانفسنا ان نكون جزءا وشهداء زور من موازنةتزيد من عناء المواطن العراقي في قادم الايام وظهرت اليوم عيوبها من خلال احتراق السوق وارتفاع اسعار المواد على حساب المواطن العراقي مازال عيشه صعبا ولم تدعمه الحكومة ومادعوات دعم البطاقة التموينية ودعم الفقراء من خلال الرعاية الاجتماعية اللا دعوات فارغة حيث أنها كحال الذي يطلب انجاز من عاجز ونحن نعلم والكل يعلم ان وزارة التجارة هي عاجزة عن تادية واجباتها فكيف تؤدي واجبات اخرى