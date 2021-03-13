خبير للمستقلة : الاغلبية ستحسم التصويت على موازنة هذا العام

المستقلة/- سرى جياد/ راى الخبير الاقتصادي رشيد السعدي ان التصويت على الموازنة سيكون بالاغلبية .

وقال السعدي “للمستقلة ” غالبا ماتظهر تقاطعات الاكراد مع قرب اقرار الموازنة واقرار مشاريع او قوانين متنوعة.

واكد على الرغم من مباحثات وفود الاقليم في اجتماعاتهم باللجنة المالية والحكومة المركزية اللا ان هناك اختلاف في وجهات نظرهم متمسكين بها وانهم لن يتوصلوا الى نتيجة وبالتالي سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة بالأغلبية والذي من المرجح أن يكون يوم الاثنين المقبل.