خبير قانوني يوضح مدى إمكانية تمرير موازنة 2022 من دون حسابات ختامية

المستقلة /- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية تمرير موازنة 2022 من دون حسابات ختامية لما سبقها فضلا عن توضيح مدى دستورية تمرير الموازنة من قبل البرلمان على الرغم من ان الحكومة تصريف اعمال يومية.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مجلس النواب لديه إمكانية تخوله ان يطلب من حكومة تصريف الاعمال ارسال قانون الموازنة الى البرلمان، لان ذلك يتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية”.

وأضاف ان “تخويل الحكومة بارسال الموازنة يحتاج إلى تصويت الاغلبيه المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، أي العدد الكلي زائد واحد وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة فقط”.

واوضح التميمي، ان “ارسال الموازنة بعد تخويل الحكومة بذلك يجب ان يسبقه اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، حيث ينفذ ذلك وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان”.