خبير قانوني يوضح حجم العقوبات التي تقع على من يتطاول على المحكمة الاتحادية

المستقلة /- بعد التطاول والتهجم من قبل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على المحكمة الاتحادية، فقد أوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات التي ينالها من يتهجم على قضاة المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان السجن 7 سنوات عقوبة هذا التهجم.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل قرارات المحكمة الاتحادية، ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق”.

وأضاف ان “المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة”.

واكد ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة، اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة ٩٤ دستور”.

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