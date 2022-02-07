خبير قانوني يؤكد.. باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق

المستقلة /- اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق ولايجوز ترشح أي شخص لهذا المنصب، الا في حال قررت المحكمة الاتحادية فتح باب الترشح من جديد.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “باب الترشح لرئاسة الجمهورية اغلق تماما، ولايجوز فتحه من جديد الا بقرار من المحكمة الاتحادية العليا حيث يعد قرارها باتاً”.

وأضاف ان “المحكمة الاتحادية قررت تأخير التصويت على ترشيح زيباري لغاية البت في الدعوى التي أقيمت ضده لغرض ابطال ترشحه لرئاسة الجمهورية لمخالفته للقواعد الدستورية”.

وأضاف ان “قرار المحكمة يعني ان جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ستكون هي ايضا معلقة لحين البت في هذه الدعوى وفق هذا القرار، اي ان هذا القرار غير في السقوف الزمنية الدستورية، لما للمحكمة الاتحادية من فوقية وعلوية وبتات والزامية على السلطات كافة”.
وبين ان “الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في عمله وأداء مهامه وفقا لهذا القرار ومؤكداً القرار السابق للمحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خبير قانوني يؤكد.. باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق

اخبار العراق

الحزب الديمقراطي يؤكد.. لن نقدم بديلا لـ زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية

اخبار العراق

نائب يحذر من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي واصفا إياه بالحل الترقيعي

اخبار العراق

النزاهة تعلن عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة الديوانيَّة

اخر الاخبار

تعرف على اهم أسباب واعراض ضغط الدم المنخفض

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

طقس العراق : تقدم كتلة هوائية دافئة تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات الحرارة

اخر الاخبار

طقس العراق : تقدم كتلة هوائية دافئة تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات الحرارة

اخر الاخبار

تذبذب اسعار النفط وسط بوادر إحراز تقدم في المحادثات النووية مع ايران

اخبار العراق

العراق يعلن عن استرداد مئات القطع الأثرية من لبنان

اخر الاخبار

حنكة وخبرة الهام علييف جلبت النصر لاذربيجان في حرب قره باغ الثانية !

اخبار العراق

بتوجيه من الغانمي.. لواء61  قوات خاصة يصل ميسان لاستتباب الامن

اخبار العراق

الإعلام الامني يصدر توضيحا بشأن الرتل العسكري المتجه للأنبار

اخبار العراق

بعثة آثار فرنسية للتنقيب في مدينة لارسا الأثرية

اخر الاخبار

البرلمان العربي يرحب بتجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد  الأفريقي

اخبار مصر

وفاة المفكر المصري سيد القمني

اخر الاخبار

اتهمه بالولاءات.. الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء