خبير قانوني : قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط في كردستان ملزم للاقليم

المستقلة /- اكد الخبير القانون علي التميمي ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ملزم للاقليم .

وقال التميمي في بيان :” ان القرار يجعل قانون النفط والغاز في الاقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور “.

واوضح :” ان القانون اوجب على حكومة الاقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ ابرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود ، وفي حالة الاحجام سيتم استقطاع هذه الاموال من نسبة الـ١٧ % المخصصة للاقليم “.

وبين الخبير القانوني :” ان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بان النفط والغاز ملك الشعب العراقي ، وبالتالي فان ادارة النفط والغاز هي من التجارة الخارجية ، ومن اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ، اما مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الاكثر قبولا ، وليس فقط المنتجة كما يرى اقليم كردستان”.

واكد التميمي :” ان العراق بلد فيدرالي وليس كونفدراليا ، ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط “.

ولفت الى ان قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن ، كما يقول البعض ، الذهاب للمحاكم الدولية فهذا القراريتعلق بسيادة الدولة حصريا .

وبين :” ان نتائج العقود المبرمة فان الشركات العالمية تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة”.

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