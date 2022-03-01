خبير قانوني : رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية الكاملة ومن حقه سحب المراسيم

المستقلة /- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن سحب رئيس الجمهورية برهم صالح لمرسومه حول العفو الخاص الصادر على اشخاص بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية الكاملة في اصدار واتخاذ القرارات بموجب قرار المحكمة الاتحادية، حيث لن يكون منقوص الصلاحيات مثل حكومة تصريف الاعمال”.

وأضاف ان “هناك فرقاً بين سحب المرسوم الذي يعني الغاء آثاره من تاريخ صدوره ابتداءً، وبين الغاء المرسوم الذي يكون أثره من تاريخ صدوره اللاحق”.

وبين التميمي ان “الغاء المرسوم من قبل رئيس الجمهورية يوجه إلى ذات الجهة التي نفذته باعادة الحال إلى ماكان عليه، حيث لايلغى المرسوم الا بمرسوم اخر”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه امس بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1،2)، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لألقاء القبض على المُدانين، بعد ان كان قد اصدر في الأيام الماضية قرار عفو خاص على احد يتعلق بقضية مخدرات لابن محافظ النجف الاشرف السابق.

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