خبير سياسي : التحالف الثلاثي الذي يضم حزب بارزاني مهدد بالانقسام

المستقلة/-رأى الخبير السياسي سعد محمد الكعبي، ان التحالف الثلاثي الذي يضم حزب بارزاني مهدد بالانقسام، نتيجة فتح الملف النفطي من قبل المحكمة الاتحادية، وهو ماسيؤدي الى حدوث انقسام داخل هذا التحالف من قبل الجانب الكردي.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “ذهاب المحكمة الاتحادية نحو فتح الملف النفطي بالاقليم واستعادة الاموال التي بذمة حكومة كردستان قد يكون بوابة لانهاء التحالف الثلاثي وخروج حزب بارزاني من هذا الحلف.

واضاف ان “المواقف الصادرة من كردستان تجاه الملف النفطي، ستقود الى ازمة سياسية جديدة بين مختلف الاطراف وخصوصا التي تملك الثقل السياسي في الوقت الراهن”.

وبين ان “الوضع السياسي قد يتجه نحو اعلان تحالف جديد بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وهو افضل خيار لو تم اللجوء اليه من اجل ان تكون هناك جبهة موحدة لضمان تطبيق القرارات الصادرة من الجهات القضائية خصوصا مايتعلق بالملف النفطي”.