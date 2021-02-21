خبير: سنودع كورونا في الشهرين المقبلين

المستقلة /- رجّح خبير أمريكي أن تكون نهاية انتشار فيروس كورونا خلال شهرين مقبلين، وتحديدا في نيسان/ أبريل المقبل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، قول الطبيب والأكاديمي في جامعة هوبكنز، مارتي ماكاري، إن “الحياة ستعود إلى طبيعتها في نيسان/ أبريل المقبل”.

واستند ماكاري على عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإصابات اليومية بنسبة 77 في المئة منذ ستة أسابيع.

وبحسب ماكاري، فإن “السبب في انخفاض أعداد المصابين هو المناعة الطبيعية التي تكتسب من العدوى السابقة، وهو أمر أكثر شيوعا مما يمكن قياسه عن طريق الاختبارات”.

وذكر ماكاري، أن “مناعة القطيع قد يتم الوصول إليها بالفعل في نيسان/ أبريل، ويعتمد ذلك على عدد المصابين السابقين، وعدد من تم منحه اللقاح.

وحول انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، أوضح ماكاري، إنه “عندما تُكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس في أماكن متعددة، يصعب على الفيروس الانتشار”.

وأشار الى، أن “أكثر منطقة طبقت فيها “مناعة القطيع” بشكل ناجح هي مدينة ماناوس البرازيلية، إذ أصيب نحو 76 بالمئة من محيطهم، ما أدى إلى تباطؤ كبير في العدوى”.

 

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