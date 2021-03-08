خبير : رفع صرف الدولار سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر لـ 50%

المستقلة /- أكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، أن استمرار الحكومة بسياسة رفع سعر صرف الدولار، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر من 30 إلى 50 بالمئة، لافتا إلى أن ما يزيد من هذه النسبة هو حظر التجوال الذي فرضته الحكومة بحجة الوقاية وتلافي زيادة الإصابات بكورونا.

وقال التميمي إن قرارات الحكومة المتعلقة برفع سعر صرف الدولار زادت من معاناة المواطن، وجاءت بالفائدة على بعض الشركات المملوكة لشخصيات وجهات سياسية متنفذة.

وأضاف أن أسعار النفط تعافت من جديد وهناك نهضة كبيرة في دول العالم وعودة المصانع والمعامل للعمل، وهو ما سيرفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 75 دولارا في الصيف المقبل، وهو مما يحقق للحكومة طموحها في تحقيق الوفرة المالية وتجاوز العجز وحتى إعداد موازنة تكميلية في وقت تواصل فيه حصارها الاقتصادي على الشعب، وارتفاع سعر برميل النفط يلزم الحكومة والسلطات المالية بتخفيض قيمة الدولار.