خبير : خيار التصعيد غير متبنى من الولايات المتحدة وإيران

المستقلة /- استبعد الخبير والمحلل الأمني أحمد الشريفي احتمال الصدام والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران في العراق خلال الفترة الحالية.

وقال الشريفي إن الاستهداف الصاروخي الاخير للمنطقة الخضراء هدفه خلق أزمة وتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والفصائل المسلحة القريبة منها في العراق واشعال أزمة في المنطقة.

وأضاف الشريفي أنه لغاية الآن خيار التصعيد غير متبنى من الولايات المتحدة وإيران، وأكد أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد حسمت بعض الشبهات بشأن هذا التصعيد، مبينا أنه من المبكر الحديث عن حسم التوتر الحالي بتصعيد عسكري بين الطرفين.

وأوضح المحلل الأمني أن اغلاق السفارة الأمريكية في العادة يكون غرضه الاستعداد للمعركة، ولكن الهدف الحقيقي منه هذه المرة ليس الصدام ولكن احداث فعل التاثير، حسب تعبيره.