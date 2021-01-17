خبير تكنولوجي يفجر مفاجأة حول خصوصية مستخدمي واتساب
المستقلة /-علق الخبير تكنولوجيا المعلومات، مصطفى ابو جمرة، على قرار شركة ” واتس اب “، التي قررت إرجاء تفعيل سياسات الخصوصية الجديدة إلى مايو المقبل بعد جدل واسع بين المستخدمين.
وأضاف “أبو جمرة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”: “الحكاية من بدايتها كانت غريبة لان فكرة الاستفادة من بيانات مستخدمي واتس اب في موقع فيسبوك موجودة من زمان، حتى لو كانت مش من ضمن الادوات المعلنة داخل الحسابات وكل الناس عارفاها”.
وأوضح: “مش كنا بنتكلم في مواضيع تجارية على الواتس اب وفجأة المستخدم يفتح الفيس يلاقي إعلانات تجارية ظاهرة ليه بنفس المحتوى ده كان شكل التعاون وبالتالي فإن فكرة استخدام البيانات قديم لكن الجديد هو الإعلان الرسمي “.
وأكد: “ماحدث حول حملة ممنهجة ضد سياسة الواتس اب الذي شهد هجرة جماعية لتطبيقات أخرى مثل تيلجيرام وسيجنال وهي تطبيقات ما أنزل الله بها من سلطان حيث لا تتمتع بقاعدة جماهيرية”.
وواصل : “دائما كخبير في مجالي أحب أعرف المنصة الإلكترونية دخلها جاي منين ؟ ومين بيصرف عليها بالنسبة للتطبيقات التي هاجر مستخدموا واتس اب لها هي منصات غير معروفة مصادر الدخل وشاركت في تطبيقات في دول مثل روسيا منافسة للفيس بوك .. الفيس بوك موجود في البورصة الامريكية وبيسعي دائمًا لتحسين أدائه في أسواق المال ودي كانت سمة ترامب .. وفترته”.
وأرجع أسباب إعلان واتس اب تلك الخطوة الان يعود لاستعداده لمرحلة ما بعد ترامب مع الادارة الجديدة التي تضع جل اهتمامتها المحاور البيئية وخصوصية البيانات ومن ثم فضل الواتس اب أن يكون التعاون بين التطبيقين فيس بوك وواتس اب معلنًا، قائلًا : ” كانوا بيجهزوا ورقهم عشان الإدارة الجديدة مهتمة بخصوصية بيانات لأنه سيتعرض للمسائلة حول البيانات الشخصية وده حصل في لقاءاته في الكونجرس خلال العامين الماضيين وكانت إجاباته غير مفهومة”.
التعليقات مغلقة.