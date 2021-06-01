خبير : تفاقم ازمة السكن سببه ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء بعد رفع سعر الصرف

المستقلة /- بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان ازمة السكن تفاقمت كثيرا بسبب ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء نتيجة لقرارات الحكومة المتعلقة برفع سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “اسعار مواد البناء ارتفعت للضعف وخاصة مايتعلق بحديد التسليح، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 23 بالمئة”.

واضاف ان “ العراق يعيش اليوم ازمة في السكن، وتفاقمت هذه المشكلة بعد ارتفاع اسعار مواد البناء بفعل القرارات الحكومية غير المدروسة”.

وأوضح التميمي، ان “المشاريع السكنية والتوجه للبناء العمودي الاستثماري لن يحل مشكلة السكن في العراق، بسبب الارتفاع الكبير في اسعار العقارات وتخصيصها للموظفين فقط بحجة ضمان تسديد الاقساط من الراتب، وبالتالي لابد من اتخاذ اجراءات حكومية عاجلة لتدارك ازمة السكن وفرض تسعيرات معينة على معامل المواد الانشائية لغرض تخفيض اسعار المواد واتاحتها للجميع”.

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