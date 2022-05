خبير انتقالات يؤكد.. مفاوضات حول انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد

المستقلة /- أكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ممثلي نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، سيستأنفون خلال الأسبوع الجاري مفاوضاتهم لنقل اللاعب لريال مدريد.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن مبابي لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله، لكن المصادر المقربة من ريال مدريد، تشعر بالثقة والاسترخاء بشأن هذه الصفقة، كما هو الحال دائما.

Kylian Mbappé’s camp and Real Madrid will have new contacts next week. There’s still no decision made but Real sources feel confident and relaxed on this deal, as always. 🇫🇷 #RealMadrid

Paris Saint-Germain proposal has been improved few days ago – and it’s still on the table. https://t.co/eFAyohobX2

