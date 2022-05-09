خبير انتقالات يؤكد.. مفاوضات حول انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد

المستقلة /- أكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ممثلي نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، سيستأنفون خلال الأسبوع الجاري مفاوضاتهم لنقل اللاعب لريال مدريد.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن مبابي لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله، لكن المصادر المقربة من ريال مدريد، تشعر بالثقة والاسترخاء بشأن هذه الصفقة، كما هو الحال دائما.

Kylian Mbappé’s camp and Real Madrid will have new contacts next week. There’s still no decision made but Real sources feel confident and relaxed on this deal, as always. 🇫🇷 #RealMadrid Paris Saint-Germain proposal has been improved few days ago – and it’s still on the table. https://t.co/eFAyohobX2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2022

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام قليلة، ولا يزال على طاولة اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم الدولي الفرنسي حيث يسعى الفريق الباريسي جاهدا لإقناعه بتجديد عقده، فيما تشير عدة تقارير لاقترابه من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى ناد آخر.